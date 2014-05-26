ЦИК удалось наладить связь с окружными избирательными комиссиями

03:56, 26 мая 2014
Политика
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Центральной избирательной комиссии удалось наладить связь с окружными избирательными комиссиями и в комиссию начали поступать обновленные данные с результатами обработанных протоколов.

ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на данный момент обработано уже 0,25 процента протоколов.

По-прежнему лидирует Петр Порошенко. За него отдали голоса 14207 избирателей, или 52,32 процента.

На втором месте Юлия Тимошенко - 3803 избирателей (14%).

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На третьем месте Олег Ляшко - 2660 избирателей (9,79%).

На четвертом месте Анатолий Гриценко. У него 1641 или 6,04 процента.

На пятом месте Сергей Тигипко - 1346 (4,95 %).

Все остальные кандидаты пока набирают менее 4 процентов голосов.

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