ЦИК удалось наладить связь с окружными избирательными комиссиями

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на данный момент обработано уже 0,25 процента протоколов.

По-прежнему лидирует Петр Порошенко. За него отдали голоса 14207 избирателей, или 52,32 процента.

На втором месте Юлия Тимошенко - 3803 избирателей (14%).

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На третьем месте Олег Ляшко - 2660 избирателей (9,79%).

На четвертом месте Анатолий Гриценко. У него 1641 или 6,04 процента.

На пятом месте Сергей Тигипко - 1346 (4,95 %).

Все остальные кандидаты пока набирают менее 4 процентов голосов.