ЦИК удалось наладить связь с окружными избирательными комиссиями
03:56, 26 мая 2014Политика
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Центральной избирательной комиссии удалось наладить связь с окружными избирательными комиссиями и в комиссию начали поступать обновленные данные с результатами обработанных протоколов.
Данные по результатам обработанных протоколов вновь поступают в ЦИК
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на данный момент обработано уже 0,25 процента протоколов.
По-прежнему лидирует Петр Порошенко. За него отдали голоса 14207 избирателей, или 52,32 процента.
На втором месте Юлия Тимошенко - 3803 избирателей (14%).
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На третьем месте Олег Ляшко - 2660 избирателей (9,79%).
На четвертом месте Анатолий Гриценко. У него 1641 или 6,04 процента.
На пятом месте Сергей Тигипко - 1346 (4,95 %).
Все остальные кандидаты пока набирают менее 4 процентов голосов.
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