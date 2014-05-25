Турчинов надеется на признание выборов "всеми цивилизованными странами"

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Как отметил Турчинов, на основании информации, поступающей из всех областей, городов, сел и поселков нашей страны, можно уверенно констатировать, что президентские выборы состоялись во всех регионах Украины.

«Выборы прошли открыто и прозрачно, голосование происходило свободно, без искусственных ограничений и административного давления», - отметил он, выразив надежду, что Центральная избирательная комиссия ”оперативно и объективно обеспечит подсчет голосов”.

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”Особая благодарность членам окружных и участковых комиссий Донецкой и Луганской областей, которые достойно выполнили свой гражданский долг. Выборами, которые, я надеюсь, признают все цивилизованные страны мира, мы разрушили планы наших врагов. Это наша общая победа”, - подытожил он.