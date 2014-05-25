На Донбассе треть избирателей вообще не знала о проведении выборов - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, посвященной презентации показателей Национального экзит-пола - 2014 по состоянию на 18.00, отвечая на вопрос журналистов по поводу явки избирателей в Донецкой и Луганской областях.

Хмелько отметил, что в этих областях проводился телефонный опрос, в рамках которого социологи получили 810 ответов.

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«По результатам опроса всего 13% потенциальных избирателей сообщили, что, по их мнению, на их избирательных участках проходят выборы, и больше половины - 55% - сказали, что выборы не проводятся. Такой была информационная картина, созданная в этих округах. Треть вообще не знали, что проходят выборы», - сказал эксперт.

В свою очередь директор фонда “Демократические инициативы имени Илько Кучерива” Ирина Бекешкина отметила, что среди причин, которые опрошенные назвали, почему они не пошли на выборы, 7,9% отметили, что считают, что этот регион не входит в состав Украины.