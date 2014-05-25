В МИД пообещали привлечь лучших специалистов к расследованию гибели итальянского журналиста на Донбассе
Глава украинского МИД выразил соболезнования семье журналиста и заверил итальянскую коллегу, что к расследованию трагедии будут привлечены лучшие специалисты.
И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заверяет, что к расследованию гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли в результате минометного обстрела со стороны сепаратистов в Славянске будут привлечены лучшие специалисты.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом он сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Итальянской Республики Федерикой Могерини.
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Дещица выразил соболезнования семье журналиста и заверил итальянскую коллегу, что к расследованию трагедии будут привлечены лучшие специалисты, а украинские компетентные органы будут информировать итальянское консульство о ходе расследования.
По словам Дещицы, этот досадный случай свидетельствует о продолжении препятствования со стороны террористических групп деятельности журналистов на территории Украины, которое началось со времени российской агрессии.
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Собеседники подчеркнули насущную необходимость деэскалации ситуации в восточных областях Украины, как это предусмотрено Женевскими договоренностями.
Могерини выразила надежду, что сегодняшние президентские выборы в Украине создадут все необходимые условия для стабилизации ситуации в стране, и заверила, что итальянское председательство в Евросоюзе, которое начинается 1 июля, будет уделять особое внимание Украине.