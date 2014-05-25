В МИД пообещали привлечь лучших специалистов к расследованию гибели итальянского журналиста на Донбассе

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заверяет, что к расследованию гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли в результате минометного обстрела со стороны сепаратистов в Славянске будут привлечены лучшие специалисты.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом он сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Итальянской Республики Федерикой Могерини.

Читайте такжеВ украинском МВД подтверждают гибель итальянского фотографа под Славянском

Дещица выразил соболезнования семье журналиста и заверил итальянскую коллегу, что к расследованию трагедии будут привлечены лучшие специалисты, а украинские компетентные органы будут информировать итальянское консульство о ходе расследования.

По словам Дещицы, этот досадный случай свидетельствует о продолжении препятствования со стороны террористических групп деятельности журналистов на территории Украины, которое началось со времени российской агрессии.

Читайте такжеТеррористы сообщили о гибели итальянского журналиста и его переводчика

Собеседники подчеркнули насущную необходимость деэскалации ситуации в восточных областях Украины, как это предусмотрено Женевскими договоренностями.

Могерини выразила надежду, что сегодняшние президентские выборы в Украине создадут все необходимые условия для стабилизации ситуации в стране, и заверила, что итальянское председательство в Евросоюзе, которое начинается 1 июля, будет уделять особое внимание Украине.