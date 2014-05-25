СБУ задержала в Киеве людей, которые пытались взломать серверы ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

“В Киеве задержана группа хакеров, которые пытались вывести из строя веб-ресурсы ЦИК и поставить таким образом под сомнение результаты выборов”, - сказал Ягун.

По его словам, один из задержанных уже дал показания.

Читайте такжеВ ЦИК заверили, что система «Выборы» работает в штатном режимеКроме того, у членов группировки была изъята современная техника иностранного производства.

“Это специфическое оборудование, которое не всегда используется офисными рабочими. Оно было заказано именно под это мероприятие”, - сказал заместитель председателя СБУ, отметив, что сотрудники спецслужбы некоторое время вели слежку за этой группировкой и приняли решение задержать его за то, что хакеры начали активные действия перед выборами.

При этом Ягун отметил, что СБУ совместно с госспецслужбой связи успешно принимает меры по предотвращению DDoS-атак на государственные информационные ресурсы.

“СБУ обладает достаточным ресурсом относительно предотвращения хакерских атак на веб-ресурсы и срыва выборов”, - заверил Ягун.