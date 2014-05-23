25 мая порядок будут охранять свыше 90 тысяч милиционеров и гражданских активистов - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович.

По его словам, в частности к охране правопорядка в местах расположения избирательных участков, общее количество которых превышает 32 тыс., будут находиться более 55 тыс. работников органов внутренних дел, военнослужащих Национальной гвардии, курсантов старших курсов учебных заведений МВД, около 11 тыс. сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, более 16 тыс. общественных активистов.Читайте такжеТурчинов призывает украинцев проголосовать на президентских выборах 25 мая

Также, сообщил Величкович, правительство приняло решение о привлечении к охране правопорядка около 11 тыс. сотрудников налоговой милиции.

“Могу сказать, что на сегодняшний день подготовка к избирательному процессу вполне контролируется, кроме отдельных населенных пунктов в регионах Луганска и Донецка”, - сказал Величкович.

Он отметил, что с 12 мая в МВД введена в действие так называемая интерактивная карта “Выборы-2014”, с помощью которой каждый гражданин в режиме реального времени может ознакомиться с наличием правонарушений и реагированием на них со стороны правоохранительных органов на любом избирательном участке.

Величкович проинформировал, что все работники правоохранительных органов, которые будут привлечены к охране общественного порядка в день голосования, получили справочники, в которых четко расписан алгоритм их действий при выявлении правонарушений. Кроме того, сформированы и подготовлены группы быстрого реагирования, которые готовы принять участие в локализации проблемных ситуаций, которые могут возникнуть на избирательных участках.

“Мы приложим все силы, чтобы выборы прошли спокойно и результативно”, - заверил Величкович.