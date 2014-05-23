Генсек ООН встревожен кровавым терактом на Донбассе за три дня до выборов
01:39, 23 мая 2014Политика
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обеспокоен нападением на украинский блокпост и призывает все стороны удвоить усилия для проведения выборов в свободной и честной атмосфере .
Генсек ООН встревожен кровавым нападением террористов / REUTERS
Об этом сообщает сайт ООН со ссылкой на заявление генсека.
"Всего за три дня до выборов он призывает все стороны удвоить свои усилия и помочь создать необходимые условия, чтобы избиратели по всей стране могли осуществить свое волеизъявление в свободной и честной атмосфере и без страха за свою безопасность", - сказано в сообщении.
Читайте такжеПомощник Генсека доложил Совету безопасности ООН доклад по ситуации с правами человека в УкраинеПо мнению Пан Ги Муна, эти выборы должны стать для избирателей возможностью стабилизировать ситуацию в стране и определиться с тем, кто ею будет руководить в поворотный момент истории.
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