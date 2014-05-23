Генсек ООН встревожен кровавым терактом на Донбассе за три дня до выборов

Об этом сообщает сайт ООН со ссылкой на заявление генсека.

"Всего за три дня до выборов он призывает все стороны удвоить свои усилия и помочь создать необходимые условия, чтобы избиратели по всей стране могли осуществить свое волеизъявление в свободной и честной атмосфере и без страха за свою безопасность", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПомощник Генсека доложил Совету безопасности ООН доклад по ситуации с правами человека в УкраинеПо мнению Пан Ги Муна, эти выборы должны стать для избирателей возможностью стабилизировать ситуацию в стране и определиться с тем, кто ею будет руководить в поворотный момент истории.