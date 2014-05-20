В Донецкой области вблизи границы десятки боевиков устанавливают бетонные блокпосты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как говорится в сообщении, около 14 часов пограничным нарядом от отдела пограничной службы «Дмитровка» Донецкого отряда (5 человек), который осуществлял патрулирование, вблизи населенного пункта Кожевня (8 км от линии государственной границы) было обнаружено 2 грузовых автомобиля, груженных бетонными блоками, и автокран, который устанавливал эти блоки на дороге.Читайте такжеТеррористы угрожают "силовой операцией", если украинские военные не освободят блокпосты в Донецкой области

Рядом с автомобилями находилось несколько десятков вооруженных лиц, сообщили в ведомстве.

При попытке пограничников приблизиться к месту остановки транспорта, неизвестные осуществили предупредительные выстрелы вверх. Требование пограничного наряда о прекращении установления блоков вооруженными лицами было проигнорировано, отмечается в сообщении.

О данной ситуации проинформированы взаимодействующие подразделения МВД и СБУ.

В данное время известно еще о нескольких десятках неизвестных вооруженных лиц, которые прибыли, скорее всего, из Луганской области и обустраивают блокпосты на подъездах к населенному пункту «Дмитровка», сообщили в Госпогранслужбе.