Аваков продемонстрировал изъятые у террористов российские ЗРК "Стрела"

Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНа Донбассе террористы используют оружие, захваченное РФ во время войны с Грузией - польские эксперты"Один из лагерей АТО под Славянском. Арсенал оружия, изъятый у "мирных" протестующих. В том числе ПЗРК Стрела 2м, находящаяся на вооружении только у российских вооруженных сил", - написал он.

Аваков сопроводил сообщение фотографией изъятого оружия.