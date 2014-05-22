Аваков продемонстрировал изъятые у террористов российские ЗРК "Стрела"
02:17, 22 мая 2014Политика
1
Пророссийские боевики используют для терактов переносные зенитно-ракетные комплексы российского производства Стрела 2М.
Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Читайте такжеНа Донбассе террористы используют оружие, захваченное РФ во время войны с Грузией - польские эксперты"Один из лагерей АТО под Славянском. Арсенал оружия, изъятый у "мирных" протестующих. В том числе ПЗРК Стрела 2м, находящаяся на вооружении только у российских вооруженных сил", - написал он.
Аваков сопроводил сообщение фотографией изъятого оружия.
У террористов изъяли ПЗРК Стрела - Аваков / Facebook Arsen Avakov
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter