Ничего страшного, если Нацгвардию ”наполовину” подчинить министру МВД?

Командующий Внутренними войсками Украины Александр КИХТЕНКО не видит ничего негативного, если в случае преобразования Внутренних войск в Национальную гвардию последняя будет подчиняться МВД в вопросах охраны общественного порядка.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующий законопроект советника министра внутренних дел Украины, народного депутата от НУ - НС Геннадия МОСКАЛЯ.

По словам А.КИХТЕНКО, «мое отношение к этому (законопроекту) нормальное, положительное. Тем более что Внутренние войска (которые планируется преобразовать в Национальную гвардию - УНИАН) или Национальная гвардия, они и так будут сотрудничать и подчиняться министру внутренних дел по вопросам службы по охране общественного порядка".

"В данном случае, - продолжил он, - подчинение должно быть по задачам, поскольку сегодня министр внутренних дел отвечает за состояние общественного порядка в государстве, а Внутренние войска принимают участие в этом".

По убеждению А.КИХТЕНКО, «не должна одна милиция заниматься вопросом поддержки общественного порядка. Этим должны заниматься и местные органы власти, Внутренние войска или Национальная гвардия, Служба безопасности Украины, другие институты, созданные для поддержки безопасности в государстве. Это общая задача".

Как сообщал УНИАН, 11 января в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона Украины “О Национальной гвардии Украины”, которым предусмотрено создание Национальной гвардии на базе Внутренних войск. Документ был внесен Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и определен как безотлагательный.