На Днепропетровщине коммунисты пытаются сорвать выборы - Филатов

Об этом в своем Facebook написал заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике Борис Филатов.

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"Сегодня Симоненко и Ко перешли все границы. Они хотят сорвать выборы и украсть у нас нашу страну. Прямо сейчас на Днепропетровщине начался массовый выход "коме" из избирательных комиссий", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины передала Министерству юстиции материалы, которые свидетельствуют антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины.