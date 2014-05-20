На Днепропетровщине коммунисты пытаются сорвать выборы - Филатов
18:45, 20 мая 2014Политика
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Члены избирательных комиссий от КПУ пытаются сорвать выборы в Днепропетровской области.
На Днепропетровщине коммунисты пытаются сорвать выборы / cvu.com.ua
Об этом в своем Facebook написал заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике Борис Филатов.
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"Сегодня Симоненко и Ко перешли все границы. Они хотят сорвать выборы и украсть у нас нашу страну. Прямо сейчас на Днепропетровщине начался массовый выход "коме" из избирательных комиссий", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины передала Министерству юстиции материалы, которые свидетельствуют антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины.
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