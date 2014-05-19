Минюст направил запросы в Генпрокуратуру и СБУ по расследованию деятельности КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил министр юстиции Павел Петренко.

“Мы сейчас в тесной связи с правоохранителями собираем доказательную базу, и как можно скорее будем подавать соответствующие иски после получении полного объема документов от ГПУ и СБУ”, - сказал Петренко.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли это иск о запрещении деятельности КПУ, министр ответил: “По закону о политических партиях, у Министерства юстиции в случае, когда поступают материалы от правоохранительных органов, есть возможность обратиться с иском о ликвидации той или иной политической партии или общественного объединения, которые нарушают закон и которые фактически занимаются деятельностью, направленной на действия, угрожающие суверенитету и государственному строю”.

Петренко также отметил, что, кроме того, в рамках проверки фактов антиконституционной деятельной КПУ правоохранительные органы могут возбудить уголовные производства в отношении конкретных лиц, в том числе и руководителей политических сил.

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“Потому что именно в рамках уголовного производства и получается доказательная база, и можно привлечь этих лиц к ответственности, в том числе к уголовной, если в их действиях есть преступления, например, связанные с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, или же какие-то сепаратистские преступления”, - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Турчинов заявил, что направил в Министерство юстиции письмо с просьбой рассмотреть материалы об антиконституционной деятельности КПУ.

“Я сегодня подписал официальное письмо на Министерство юстиции Украины, где предлагаю министру немедленно рассмотреть все материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой, относительно незаконной антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины”, - сказал Турчинов.

Он выразил убеждение, что суд «поставит точку в этом деле».

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Как говорится в письме Турчинова, текст которого передан УНИАН пресс-службой и.о. президента, Минюст должен без промедлений принять меры по запрещению Коммунистической партии Украины.

«Прошу Министерство юстиции Украины изучить вопрос относительно причастности Коммунистической партии Украины к совершению действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, и предпринять без промедлений в установленном законом порядке меры по запрещению Коммунистической партии Украины», - отметил Турчинов.