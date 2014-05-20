Ахметов в экстренном заявлении призвал рабочих Донбасса выйти на забастовку против кровопролития
Украинский бизнесмен осудил действия боевиков, которые ведут борьбу против Донбасса
Владелец компании СКМ, украинский бизнесмен Ринат Ахметов призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что действия вооруженных сепаратистов являются "борьбой против Донбасса".
Об этом говорится в его экстренном заявлении в эфире телеканала "Украина", сообщает ТСН.ua.
"Сегодня мариупольцы хотели провести марш мира. И как мне сказали, на акцию собирались выйти более пятидесяти тысяч человек. И это - только в одном Мариуполе, а по Донбассу сегодня готовы выйти миллионы. Почему? Потому что люди устали жить в страхе . Устали жить в терроре. Устали выходить на улицы и попадать под пули. По Донбассу ходят с автоматами, гранатометами, в городах бандитизм и мародерство. Это разве мирная жизнь? Это разве сильная экономика? Это разве достойная работа и достойная зарплата? Нет! И именно поэтому люди хотели выйти на марш мира", - сказал Ахметов.
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"Я хочу сказать всем: нас не запугать, нас не остановить. Никому, в том числе, тем, кто называет себя какой-то Донецкой республикой. Кто слышал о ней? Кто знает имена лидеров ДНР? Что они сделали для Донбасса? Нет! Это борьба против Донбасса! Это - геноцид Донбасса", - считает бизнесмен.
Поэтому, в связи с этими событиями, Ахметов призвал трудовой Донбасс к проведению предупредительных забастовок по всему региону.
"Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. И этот митинг начнется завтра в полдень по гудку, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса в поддержку мира и против кровопролития. И пока мир не воцарится, ежедневно в 12-00 по всему Донбассу будет звучать такой гудок", - сказал он.
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Ахметов также призвал "всех автомобилистов, всех патриотов нашего края присоединиться к этой акции".
Как уже ранее сообщалось, эксперты теряются в догадках, для чего Ахметов подписал "мировую" с террористами.