Ахметов в экстренном заявлении призвал рабочих Донбасса выйти на забастовку против кровопролития

Владелец компании СКМ, украинский бизнесмен Ринат Ахметов призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что действия вооруженных сепаратистов являются "борьбой против Донбасса".

Об этом говорится в его экстренном заявлении в эфире телеканала "Украина", сообщает ТСН.ua.

"Сегодня мариупольцы хотели провести марш мира. И как мне сказали, на акцию собирались выйти более пятидесяти тысяч человек. И это - только в одном Мариуполе, а по Донбассу сегодня готовы выйти миллионы. Почему? Потому что люди устали жить в страхе . Устали жить в терроре. Устали выходить на улицы и попадать под пули. По Донбассу ходят с автоматами, гранатометами, в городах бандитизм и мародерство. Это разве мирная жизнь? Это разве сильная экономика? Это разве достойная работа и достойная зарплата? Нет! И именно поэтому люди хотели выйти на марш мира", - сказал Ахметов.

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"Я хочу сказать всем: нас не запугать, нас не остановить. Никому, в том числе, тем, кто называет себя какой-то Донецкой республикой. Кто слышал о ней? Кто знает имена лидеров ДНР? Что они сделали для Донбасса? Нет! Это борьба против Донбасса! Это - геноцид Донбасса", - считает бизнесмен.

Поэтому, в связи с этими событиями, Ахметов призвал трудовой Донбасс к проведению предупредительных забастовок по всему региону.

"Я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. И этот митинг начнется завтра в полдень по гудку, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса в поддержку мира и против кровопролития. И пока мир не воцарится, ежедневно в 12-00 по всему Донбассу будет звучать такой гудок", - сказал он.

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Ахметов также призвал "всех автомобилистов, всех патриотов нашего края присоединиться к этой акции".

Как уже ранее сообщалось, эксперты теряются в догадках, для чего Ахметов подписал "мировую" с террористами.