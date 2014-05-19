Ахметов - на шестом месте среди владельцев самых дорогих апартаментов в мире

На первом месте оказался дом основателя и гендиректора крупнейшего промышленного конгломерата Индии Мукеша Амбани. Роскошный небоскреб Antilia расположен в городе Мумбаи. Его стоимость составляет более 1 миллиарда долларов. Вторую строчку заняла вилла вдовы банкира Эдмонда Сафры Лилии Villa Leopolda.

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Ее дом расположен на Лазурном побережье Франции. Шикарное здание оценивают в 750 миллионов долларов, передает ТСН.

На третьей позиции имение акулы Уолл-стрит Айры Рене под названием Fair Field. Дом расположен в США. Стоимость: около 248 миллионов долларов. На шестом месте оказались апартаменты украинского миллиардера Рината Ахметова в One Hyde Park, стоимостью 221 млн долларов. Это квартира площадью 2300 кв. м с пуленепробиваемым стеклом и круглосуточным консьерж-сервисом, как в пятизвездочных отелей.