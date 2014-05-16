Тымчук просит органы дать оценку меморандуму между фирмой Ахметова и террористами

Структура Ахметова "Метинвест" отрицает право украинских силовых структур добиваться установления законности и порядка в регионе, являющемся частью Украины, и делегирует это право себе и по сути террористической организации.

Об этом заявил координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Вчера подконтрольная Р.Ахметову группа «Метинвест» сообщила о том, что в Мариуполе ее представителями, а также местной властью и так называемой «Донецкой народной республикой» был подписан некий документ под названием «Меморандум о порядке и безопасности», - написал он.

«Метинвест» обещает контролировать регион, обеспечивать в нем стабильность и порядок совместно с «ДНР».

Читайте такжеАхметов не видит "счастливого будущего" в подчинении Киеву: "Единственный путь - когда власть переходит в регионы"Тымчук напоминает, что за день до подписания «Меморандума» в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что деятельность так называемой «Донецкой народной республики» подпадает под признаки терроризма, поэтому есть все основания объявить ее террористической организацией (вместе с «ЛНР»). Эту же позицию озвучил и Минюст.

Таким образом, подконтрольная Ахметову структура фактически возложила властные полномочия на себя и террористическую организацию, считает активист.

"В то же время, в день подписания «Меморандума» под Мариуполем боевики напали на блокпост, контролируемый украинскими военнослужащими. Боевики стреляли из автоматического оружия с территории города. Под обстрел попали и журналисты", - добавил он.

Читайте такжеЗа сепаратистами стоят крупные деньги, деньги Ахметова – журналистПо мнению Тымчука, этот случай ярко продемонстрировал, что террористические организации, с которыми тесно сотрудничает и вступает в некие псевдоюридичиеские отношения «Метинвест», не собираются прекращать своей террористической деятельности.

"Убедительно просим правоохранительные органы Украины дать правовую оценку подобной деятельности структур, подконтрольных Р.Ахметову", - подытожил координатор ИС.