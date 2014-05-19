Террористы из ДНР заявили, что открыли три "представительства" в России

Как сообщает сайт «ДНР», «в Ростове-на-Дону начало функционировать представительство Донецкой народной республики (ДНР), которая провозгласила независимость от Украины по итогам референдума 11 мая. Оно стало уже третьим - ранее были созданы представительства республики в Москве и Санкт-Петербурге». Ростовское представительство, по словам его председателя, научного сотрудника Российского института стратегических исследований Эдуарда Попова, «имеет ключевое значение для Донбасса», поскольку Донецка и Ростовская области «имеют общую длинную границу, множество семейных и экономических связей».

Читайте такжеСегодня ночью террористы планируют вывезти тела своих погибших в Россию - Тымчук«Я убежден, что Донбасс сохранит свою независимость. Украина уже сегодня о нем может забыть. Теперь речь идет лишь о том, в какие сроки Донбасс добьется не только юридической, но и фактической независимости и скольких жизней это будет стоить», - заявил Попов в интервью, обнародованном сепаратистами на сайте «ДНР».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику» террористическими организациями.