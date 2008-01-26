Семенюк хочет ”последнее слово”: я в ЗАГС заявление написала, а не на увольнение

Председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК не писала заявления об увольнении и не намерена писать.

Об этом она заявила в интервью изданию «Киевский телеграф» (25 - 31 января).

«Не писала и писать не буду. Категорически отказываюсь это делать. Я хочу отчитаться о проделанной работе», - сказала В.СЕМЕНЮК.

По ее словам, нельзя рассматривать вопрос об увольнении без объяснений, без отчета о проделанной работе. «Знаете, даже на суде и то предоставляют последнее слово. Как можно рассматривать вопрос об увольнении? Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что якобы я написала заявление об отставке. Объясняю всем: я в ЗАГС заявление написала, а не на увольнение. А что касается отставки, то никто даже не спросил моего мнения», - сказала она.

Как сказала В.СЕМЕНЮК, в этом вопросе необходимо верховенство закона, которое заключается в том, что Президент Украины вносит представление на увольнение, а парламент дает согласие или не дает. При этом, по ее данным, представления Президента относительно ее отставки нет.

«Вся эта суета связана с тем, что им необходимо как можно быстрее поставить своего человека во главе фонда. Тогда уже будет не приватизация, а перераспределение собственности в пользу тех, кто так этого хочет», - заявила В.СЕМЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, на сайте ВР зарегистрирован проект постановления Верховной Рады №1332 от 14 января т.г., в тексте которого говорится: «В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить СЕМЕНЮК Валентину Петровну с должности председателя Фонда государственного имущества Украины в соответствии с поданным ею заявлением».

В.СЕМЕНЮК была назначена председателем ФГИУ в соответствии с указом Президента N635/2005 от 13 апреля 2005 года.

Кабмин предлагает назначить на пост председателя Фонда госимущества представителя БЮТ Андрея ПОРТНОВА.