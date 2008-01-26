В Сбербанке признали, что вариант с Укрпочтой тоже не обходится без накладок

Председатель правления Ощадбанка Анатолий ГУЛЕЙ отмечает низкую заинтересованность граждан в выплатах сбережений через «Укрпочту».

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (26 января – 1 февраля).

«И вариант с «Укрпочтой» не обходится без накладок. Сначала все кричали «давай-давай», а теперь никто не пишет заявлений - потому что почтальона нужно пять дней ждать. Приходят в банк: «Давайте деньги!» А мы деньги дать не можем - они уже переданы «Укрпочте», - сказал он.

В то же время, по словам А.ГУЛЕЯ, в скором времени очередей возле банка не будет.

«На следующей неделе будет еще проще. Эти очереди вообще исчезнут», - сказал глава правления Ощадбанка.

Он также сообщил, что жители сел будут получать компенсации только в гривнях. «Сельский житель получит только гривни. Уровень безопасности не позволяет нам производить расчеты в сельских отделениях банка в долларах», - сказал А.ГУЛЕЙ.

При этом А.ГУЛЕЙ выразил уверенность в том, что «20 млрд. из бюджета нынешнего года мы точно получим».

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабмина от 17 января каждый вкладчик Ощадбанка может получить причитающиеся ему компенсации потерь по вкладам в Сбербанке СССР в отделении почтовой связи или с доставкой их почтальоном домой.

Средства отделениями «Укрпочты» должны быть доставлены и выплачены заявителям не позднее пяти рабочих дней с даты подачи ими заявлений в Ощадбанк.

«Укрпочта» планирует начать первые выплаты по доставке гражданам Украины компенсации потерь от обесцененных вкладов в учреждениях Сбербанка СССР на следующей неделе, т.е. начиная с 28 января.