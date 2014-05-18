Аэропорты Крыма остаются закрытыми из-за повышенного риска для безопасности полетов - Министерство

Как сообщили УНИАН в пресс - службе ведомства, о возобновлении авиасообщения будет официально сообщено им или Госавиаслужбой.

«Любые полеты, осуществляемые в аэропорты Крыма, являются незаконными и несоответствующими требованиям безопасности полетов», - подчеркнули в министерстве.