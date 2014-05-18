Аэропорты Крыма остаются закрытыми из-за повышенного риска для безопасности полетов - Министерство
22:06, 18 мая 2014Политика
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Министерство инфраструктуры Украины сообщает, что аэропорты Крыма остаются закрытыми из-за повышенного риска для безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Как сообщили УНИАН в пресс - службе ведомства, о возобновлении авиасообщения будет официально сообщено им или Госавиаслужбой.
«Любые полеты, осуществляемые в аэропорты Крыма, являются незаконными и несоответствующими требованиям безопасности полетов», - подчеркнули в министерстве.
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