Пограничники задержали "губернатора" Луганска, но его отбили террористы

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Украинские пограничники задержали его в 5:45, проинформировали об этом все правоохранительные органы, в том числе представителей антитеррористической операции и около 2 часов ждали подмогу силовиков, однако никто так и не приехал", - сообщили в пресс-службе погранведомства.

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Согласно информации, в результате ожесточенного боя более ста вооруженных боевиков смогли отбить Болотова у пограничников.

Пострадавших пока нет.