Пограничники задержали "губернатора" Луганска, но его отбили террористы
09:21, 17 мая 2014Политика
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Украинские пограничники задержали утром в субботу в пункте пропуска "Довжанский" (Луганская область) самопровозглашенного губернатора так называемой Луганской народной республики Валерия Болотова. Но в результате ожесточенного боя вооруженные боевики смогли отбить Болотова.
Террористы отбили Болотова / REUTERS
Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Украинские пограничники задержали его в 5:45, проинформировали об этом все правоохранительные органы, в том числе представителей антитеррористической операции и около 2 часов ждали подмогу силовиков, однако никто так и не приехал", - сообщили в пресс-службе погранведомства.
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Согласно информации, в результате ожесточенного боя более ста вооруженных боевиков смогли отбить Болотова у пограничников.
Пострадавших пока нет.
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