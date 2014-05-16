Против экс-министра агрополитики открыто еще одно дело



Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

Установлено, что, занимая должность министра, Присяжнюк дал согласие на изъятие из государственной собственности нежилых помещений общей площадью свыше 500 квадратных метров по улице Крещатик, 24, которые были предоставлены для размещения аппарата Минагрополитики и, в соответствии с законом, не подлежали приватизации.

В дальнейшем на основании неправомерного распоряжения тогдашний руководитель регионального отделения ФГИУ в Киеве незаконно подписал договор купли-продажи этого имущества с коммерческой структурой, которая, по данным следствия, была создана исключительно для реализации этой преступной схемы.

Читайте такжеЭкс-министра агрополитики Присяжнюка объявлен в межгосударственный розыск - источник

В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 13 млн. грн.

Бывшим должностным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, в апреле текущего года экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюк был объявлен в розыск по подозрению в завладении средствами Аграрного фонда в сумме почти 540 млн. грн, которые были выделены государством на закупку объектов государственного ценового регулирования сахара-песка.