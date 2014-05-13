Симоненко готовит иск против Турчинова

Об этом руководитель фракции КПУ заявил в эфире программы "События" на канале "Украина", пишет Украинская правда.

"Турчинов сегодня занимался клеветой. Мы готовим судебный иск", - Симоненко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на заседание парламента, Турчинов лишил права на выступление лидера КПУ Петра Симоненко, за лживые слова о событиях в Мариуполе Донецкой области.

Кроме того, спикер заявил, что попросит рассмотреть вопрос о запрете КПУ как причастной к сепаратистской деятельности.