Симоненко готовит иск против Турчинова
22:39, 13 мая 2014Политика
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Лидер Компартии Петр Симоненко собирается судиться с и. о. президента Украины Александром Турчиновым после его высказывания в Верховной Раде.
Симоненко готовит иск против Турчинова Фото УНИАН
Об этом руководитель фракции КПУ заявил в эфире программы "События" на канале "Украина", пишет Украинская правда.
"Турчинов сегодня занимался клеветой. Мы готовим судебный иск", - Симоненко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня на заседание парламента, Турчинов лишил права на выступление лидера КПУ Петра Симоненко, за лживые слова о событиях в Мариуполе Донецкой области.
Кроме того, спикер заявил, что попросит рассмотреть вопрос о запрете КПУ как причастной к сепаратистской деятельности.
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