На блокпостах в Луганской области вскрывают грузы

В Луганской области опломбированные машины, которые завозят сырье и другие товары в Луганск, вскрываются на блокпостах.

Такую информацию Луганская региональная торгово-промышленная палата получает от предприятий региона, отмечается на сайте организации.

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"Товары, которые представляют определенный интерес (продукты питания, бензин и т.п.), изымаются без объяснения причин. А предприятия несут убытки, возмещение которых в итоге ложится на потребителей", - сказано в сообщении.

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В торгово-промышленной палате опасаются, что продолжение изъятий может грозить повышением стоимости некоторых товаров, а также частичной остановкой поставок товаров и сырья для предприятий Луганского региона.