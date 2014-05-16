На блокпостах в Луганской области вскрывают грузы
На блокпостах у перевозчиков отбирают продукты питания, бензин и другие товары.
В Луганской области опломбированные машины, которые завозят сырье и другие товары в Луганск, вскрываются на блокпостах.
Такую информацию Луганская региональная торгово-промышленная палата получает от предприятий региона, отмечается на сайте организации.
Читайте такжеВ Луганске террористы похитили главу окружизбиркома
"Товары, которые представляют определенный интерес (продукты питания, бензин и т.п.), изымаются без объяснения причин. А предприятия несут убытки, возмещение которых в итоге ложится на потребителей", - сказано в сообщении.
Читайте такжеВ Луганске боевики похитили человека среди дня на улице
В торгово-промышленной палате опасаются, что продолжение изъятий может грозить повышением стоимости некоторых товаров, а также частичной остановкой поставок товаров и сырья для предприятий Луганского региона.