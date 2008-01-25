Тимошенко не знает никаких скандалов, а знает, что Луценко - прекрасный министр

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Юрий ЛУЦЕНКО является хорошим министром внутренних дел и должен дальше работать на этом посту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам после посещения одного из студенческих общежитий Киева.

«Я не знаю никаких политических скандалов, никаких специальных политических потасовок, я знаю, что ЛУЦЕНКО - прекрасный министр внутренних дел, и я хочу, чтобы он спокойно работал, чтобы ему дали работать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и в случае необходимости принять все предусмотренные законодательством меры к его участникам.

Сегодня, 25 января, было распространено официальное сообщение прокуратуры Киева, что “по факту инцидента, произошедшего 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого происшествия по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”. Соответствующее постановление издал 24 января заместитель прокурора г. Киева.