5 февраля БЮТ будет ждать от Яценюка организационного кульбита

Народный депутат, член фракции Блока Юлии Тимошенко Валерий ПИСАРЕНКО прогнозирует, что первая сессия Верховной Рады будет закрыта 5 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение он высказал, отвечая на вопрос о сроке закрытия первой сессии парламента.

По словам В.ПИСАРЕНКО, 5 февраля утром может быть закрыта первая сессия ВР, а сразу после того – открыта вторая сессия. “Таким образом это будут кратчайшие каникулы у депутатов”, – сказал он.

Также представитель БЮТ отметил, что теоретически парламент может собраться на пленарное заседание 29 января. По его словам, такой вариант обсуждался во время заседания фракции БЮТ. Однако, по мнению В.ПИСАРЕНКО, это произойдет лишь в том случае, если фракция Партии регионов продемонстрирует готовность разблокировать работу ВР.

“Но пока такого желания они не демонстрируют”, – сказал народный депутат.

Он отметил, что фракции коалиции пошли на встречу Партии регионов и готовы принять постановление относительно членства Украины в НАТО.

“Но, судя по всему, действия фракции Партии регионов связаны совсем не с этим, а направлены на блокирование рассмотрения совсем других вопросов”, – сказал В.ПИСАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня не началось пленарное заседание ВР из-за блокирования Партией регионов трибуны и президиума парламента. Из-за блокирования председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отказался закрыть первую сессию ВР шестого созыва, как то было запланировано. Вторая сессия ВР шестого созыва, согласно Конституции, должна начаться 5 февраля.