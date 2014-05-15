Депутаты направили в Венецианскую комиссию проект изменений в Конституцию Украины

Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины передала Венецианской комиссии проект изменений к Основному Закону.

Об этом сообщил член ВСК, народный депутат Леонид Емец на своей странице в Facebook.

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«Конституционная комиссия направила Венецианской комиссии текст изменений к Конституции Украины. Представители Венецианки заверили, что вопрос будет проработан как первоочередный и в кратчайшие сроки. Наконец, сдвинулись!», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля парламент поддержал изменения к постановлению "Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по подготовке законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины", которым перенес на 15 мая сроки представления законопроекта о внесении изменений в Конституцию.