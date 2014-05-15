Состояние расстрелянного боевиками ребенка стабильное - Тымчук

Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По нашей просьбе начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай вышла на связь с медиками. Врачи сообщили, что состояние девочки остается тяжелым, но стабильным", - написал он.

Напомним, ночью 9 мая на трассе Ростов-Харьков в районе с.Ново-Боровицы, в 15 км от КПП "Должанский", пророссийскими террористами были расстреляны 2 автомобиля Toyota. В одной машине находился отец ребенка, в другом – сама девочка с матерью. Родители погибли, девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Позже в сети появилась аудиозапись, подтверждающая, что огонь по автомобилям открыли боевики сепаратистских бандформирований.