В Луганской области расстреляли супружескую пару

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Сообщается, что сегодня ночью на 850 км автодороги Ростов-Харьков в районе с.Ново-Боровицы, в 15 км от КПП "Должанский" были обнаружены 2 автомобиля Toyota FJ Cruiser со множеством пулевых отверстий. В одной машине находился труп мужчины, в другой - труп женщины и раненая 10-ти летняя девочка, которая госпитализирована в тяжелом состоянии.

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По свидетельствам очевидцев, машины не остановились по требованию боевиков, устроивших на дороге блок-пост, и были обстреляны из автоматического оружия.