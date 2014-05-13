Появилась аудиозапись, которая подтверждает, что именно боевики расстреляли семью на Луганщине

В Интернете появилась аудиозапись разговоров боевиков, которая подтверждает, что именно они расстреляли семью на Луганщине 9 мая.

Запись размещена на сайте телеканала ICTV. Читайте такжеВ Луганской области расстреляли супружескую пару Напомним, возле пограничного пункта "Должанский" произошло убийство - были расстреляны автомобили, в которых ехали родители с 10-летней дочерью. Взрослые не выжили. Девочку отправили в больницу.

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