Появилась аудиозапись, которая подтверждает, что именно боевики расстреляли семью на Луганщине
23:50, 13 мая 2014Политика
0 0
В Интернете появилась аудиозапись разговоров боевиков, которая подтверждает, что именно они расстреляли семью на Луганщине 9 мая.
Семью на Луганщине расстреляли боевики
Запись размещена на сайте телеканала ICTV.
Читайте такжеВ Луганской области расстреляли супружескую пару
Напомним, возле пограничного пункта "Должанский" произошло убийство - были расстреляны автомобили, в которых ехали родители с 10-летней дочерью. Взрослые не выжили. Девочку отправили в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter