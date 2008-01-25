”Не тратьте, куме, сили” - Ющенко передал регионалам привет из Давоса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает блокирование работы Верховной Рады членами Партии регионов популизмом, и призывает эту политическую силу быть более последовательной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Давосе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в вопросах отношений с НАТО Украина руководствуется исключительно национальным законодательством. В частности, и законом об основах национальной безопасности и обороны, который, по словам Президента, поддержали и те, кто сегодня блокирует работу парламента.

Глава государства не исключает, что такими действиями Партия регионов хочет консолидировать своих сторонников.

В то же время Президент напомнил, что поддержанная в свое время правительством Виктора ЯНУКОВИЧА программа сотрудничества с НАТО – стопроцентно совпадает с Планом действий относительно членства в альянсе.

«Нация должна понимать логику поведения этой политической силы», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства также отметил, что оппозиция должна уважать действия власти и большинства – даже если их не разделяет, – когда такие действия полностью отвечают законодательству.

В этом контексте Президент призвал депутатов не тратить зря сил, не забирать у ВР «такое дорогое время» и не обманывать общество.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что Верховная Рада также должна заявить о законности действий руководства государства при переговорах об интенсификации диалога с НАТО.

По словам главы государства, сразу по возвращении из Давоса он планирует провести консультации по этому поводу с лидерами политических сил.

Вместе с тем Президент подтвердил, что вопрос непосредственного вступления Украины в НАТО в будущем будет решен на референдуме.

Также В.ЮЩЕНКО подтвердил готовность Украины путем переговоров согласовывать свою евроинтеграцию со всеми партнерами, в частности и с Россией.