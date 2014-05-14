Фюле надеется, что следующий раунд национального диалога в Украине пройдет на востоке страны

13:40, 14 мая 2014
Политика
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Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле приветствует проведение круглого стола национального единства в Киеве и надеется, что следующий раунд национального диалога в Украине пройдет на востоке страны.

Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле / Фото: REUTERS

Об этом он написал в своем Twitter.

"Украина, поздравляю, 1 круглый стол в Киеве "Национальный диалог". Главное - это консенсус и согласие. Надеюсь, следующий раунд будет на востоке", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, в Верховной Раде на 16:30 назначено заседание Первого всеукраинского круглого стола национального единства.

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