Яценюк не намерен сегодня закрывать сессию

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не намерен закрывать сегодня первую сессию парламента VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, его решение вызвано тем, что фракция Партии регионов блокирует работу ВР, и не дает парламенту возможности принимать необходимые законы.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано более 800 законопроектов.

«Я обратился с просьбой к руководителям фракций продлить работу парламента», - сказал он.

В то же время, по словам председателя ВР, депутаты будут работать не в сессионном зале, а в парламентских комитетах над рассмотрением законопроектов. Он заметил, что это даст возможность сформировать повестку дня ВР на вторую сессию.