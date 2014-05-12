Прокуратура начала производство относительно укрывательства милицией преступлений против активистов Майдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в результате такой халатности фактически не расследовалось более 350 фактов причинения гражданам телесных повреждений во время событий в центре столицы 18-20 февраля 2014 года.

“Из-за недобросовестного отношения работников правоохранительных органов района к выполнению своих служебных обязанностей произошло укрывательство преступлений от учета. Местонахождение 190 материалов этой категории, зарегистрированных Шевченковским райуправлением ГУМВД Украины в городе Киеве, на настоящее время вообще неизвестно”, - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, это сделало невозможным быстрое, полное и беспристрастное расследование преступлений.

«Мы продолжаем процесс самоочищения и люстрации. Правоохранители должны были вносить данные в Единый реестр досудебных расследований и проводить следствие. Это не было сделано. Это является преступлением, за которое нужно нести ответственность», - отметил прокурор г. Киева Николай Герасимюк.Читайте такжеВСК завершила расследование разгона Майдана

Учитывая это, прокуратура города Киева начала уголовное производство в отношении руководителей прокуратуры и райуправления милиции Шевченковского района города Киева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Досудебное расследование проводится следственным управлениям прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНИАН, во время противостояния в Киеве 18-20 февраля погибли более 80 человек и сотни получили ранение, больше всего — 20 февраля, когда было самое интенсивное применение огнестрельного оружия. Сообщалось, что большинство людей погибли от пуль снайперов, попавших демонстрантам в голову, сердце и шью. Среди погибших, в том числе от ранений в голову, были работники спецподразделения МВД "Беркут". Позднее, более 20 раненых умерли в больницах.

21 марта и.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что Генпрокуратура установила имена снайперов, которые стреляли в демонстрантов на улице Институтской.

3 апреля были задержаны три бойца "Беркута" по подозрению в расстреле активистов Майдана в феврале.Читайте такжеМедики, которые отказывали в лечении раненым на Майдане, будут отвечать перед законом

3 апреля председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что 19 февраля в зданиях на улице Костельной, улице Крещатик, 7/11, работали снайперы — 7 офицеров “Альфы”. Они продолжали действовать и 20 февраля, дополнительно выставив снайперские посты в здании Администрации президента. Наливайченко также сообщил, что так называемая антитеррористическая операция была начата бывшим председателем СБУ Александром Якименко в тесном сотрудничестве с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко при непосредственном участии бывшего президента Виктора Януковича 18 февраля в 23.00.