Террористы обстреляли автомобиль с украинскими пограничниками: двое раненных

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Сообщается, что 2 пограничника ранены в понедельник из-за обстрела их автомобиля "Нива" террористами в Свердловске Луганской области. По данням издания, в районе блокпоста возле Дьяково пятеро вооруженных лиц в камуфляжной одежде обстреляли автомобиль "Нива", на котором ехали сотрудники пограничной службы.

По имеющейся информации, 2 пограничника ранены. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Свердловского горотдела милиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.