Террористы обстреляли автомобиль с украинскими пограничниками: двое раненных
13:33, 12 мая 2014Политика
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Пятеро вооруженных лиц в камуфляжной одежде обстреляли автомобиль "Нива".
2 пограничника ранены в понедельник из-за обстрела их автомобиля "Нива" террористами / REUTERS
Об этом пишут "Новости Донбасса".
Сообщается, что 2 пограничника ранены в понедельник из-за обстрела их автомобиля "Нива" террористами в Свердловске Луганской области. По данням издания, в районе блокпоста возле Дьяково пятеро вооруженных лиц в камуфляжной одежде обстреляли автомобиль "Нива", на котором ехали сотрудники пограничной службы.
По имеющейся информации, 2 пограничника ранены. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Свердловского горотдела милиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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