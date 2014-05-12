14 мая в Раде планируется заседание круглого стола по ситуации в восточной Украине

Он отметил, что на заседание этого круглого стола приглашаются представители местного самоуправления Донецкой и Луганской областей, а также других регионов.Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал и.о. президента Украины, председатель ВР Александр Турчинов сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Также, по словам Турчинова, приглашаются представители “научной интеллигенции, деятели культуры, люди, которые действительно имеют авторитет и уважение и в Донецкой, и в Луганской областях”.Читайте также Власти готовы к переговорам с представителями Востока, но не с террористами - Турчинов

Он выразил надежду, что на заседании этого круглого стола будут и представители фракций и комитетов парламента, а также представители международной общественности.

Турчинов подчеркнул, что власть готова говорить “со всеми теми, у кого руки не запачканы кровью”.

Он выразил надежду, что благодаря антитеррористическим мероприятиям и переговорам удастся выйти из этого кризиса, “куда толкает нашу страну, к величайшему сожалению, руководство РФ, которое инспирируют эти провокации, цель которых - полная дестабилизация ситуации в Украине и свержение украинской власти”.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк заявили, что инициируют проведение всеукраинских круглых столов национального единства при участии представителей всех политических сил, гражданского общества, научных кругов.Читайте такжеЯценюк: Украина готова проводить общенациональный диалог

В совместном обращении к соотечественникам в связи с напряженной ситуацией, продолжающейся в восточных регионах Украины, Яценюк и Турчинов отметили, что целью такого диалога является формирование национального консенсуса по ключевым для украинского общества проблемам.

Наработанные предложения при участии всех политических сил будут реализованы Верховной Радой Украины, в том числе через механизмы внесения изменений в Конституцию и законодательство Украины.