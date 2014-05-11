США не признают результаты незаконного «референдума» на Донбассе

США не признают результаты «референдума» относительно независимости так называемой «Донецкой народной республики», который проходит в воскресенье на Донбассе, поскольку он является незаконным. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Саки, сообщает Радио Свобода.

«Референдум», запланированный на 11 мая в восточной Украине вооруженными группами сепаратистов, согласно украинскому законодательству, незаконный, он является попыткой создать дальнейшее деление и беспорядки. Если этот «референдум» состоится, он будет нарушать международное законодательство и территориальную целостность Украины. США не будут признавать результаты незаконного референдума», – отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

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Джен Саки также подчеркнула разочарование Вашингтона действиями российской власти, которая «не использовала свое влияние для того, чтобы предотвратить проведение «референдума». В Госдепартаменте США добавили, что российские войска и дальше находятся возле границы с Украиной. В Вашингтоне призывают Россию «избрать путь имплементации женевских договоренностей».

Накануне с призывом к пророссийским сепаратистам отменить проведение «референдума» на Донбассе выступила парламентская ассамблея ОБСЕ.