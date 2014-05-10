Экс-посол США: у сепаратистов уже готовы результаты "референдума"
03:49, 10 мая 2014Политика
2 0
Не имеет значения, какой вопрос будет вынесен на ''референдум" в юго-восточном регионе Украины - в любом случае сепаратисты заявят об огромной явке и большом количестве своих сторонников.
Стівен Пайфер / REUTERS
Такое мнение в Twitter высказал экс-посол США Стивен Пайфер.
"Сепаратисты в восточной Украине планируют вынести вопрос на референдум - ''Поддерживаете ли вы акт государственного суверенитета". Что это значит? Не озадачивайтесь содержанием вопроса. Сепаратисты несомненно будут уверять об огромной явке и высоком проценте тех, кто скажет ''Да". Любые обжалования будут иметь нулевую реакцию", - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter