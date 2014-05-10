Экс-посол США: у сепаратистов уже готовы результаты "референдума"

Такое мнение в Twitter высказал экс-посол США Стивен Пайфер.

"Сепаратисты в восточной Украине планируют вынести вопрос на референдум - ''Поддерживаете ли вы акт государственного суверенитета". Что это значит? Не озадачивайтесь содержанием вопроса. Сепаратисты несомненно будут уверять об огромной явке и высоком проценте тех, кто скажет ''Да". Любые обжалования будут иметь нулевую реакцию", - отметил он.