Экс-посол США: у сепаратистов уже готовы результаты "референдума"

03:49, 10 мая 2014
Политика
2 0

Не имеет значения, какой вопрос будет вынесен на ''референдум" в юго-восточном регионе Украины - в любом случае сепаратисты заявят об огромной явке и большом количестве своих сторонников.

Стівен Пайфер / REUTERS

Такое мнение в Twitter высказал экс-посол США Стивен Пайфер.

"Сепаратисты в восточной Украине планируют вынести вопрос на референдум - ''Поддерживаете ли вы акт государственного суверенитета". Что это значит? Не озадачивайтесь содержанием вопроса. Сепаратисты несомненно будут уверять об огромной явке и высоком проценте тех, кто скажет ''Да". Любые обжалования будут иметь нулевую реакцию",  - отметил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter