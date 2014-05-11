Террористы обстреляли телевышку в Славянске, два силовика пострадали
09:21, 11 мая 2014Политика
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Боевики произвели обстрел телевышки в Славянске.
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», сегодня ночью и утром террористами были произведены обстрелы телевышки в Славянске (объект в настоящее время охраняется украинскими силовиками).
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Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы “Информационное Сопротивление” Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Обстрелы предположительно произведены из минометов. Два силовика пострадали - один контужен, второй получил осколочные ранения", - написал он.
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