Грач: Ющенко взялся за юбку Тимошенко

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО начал ограничивать в действиях нынешнего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, поскольку видит в ней конкурента на предстоящих президентских выборах.

Такое мнение Л.ГРАЧ выразил в комментарии, текст которого передан УНИАН.

«Президент начал официально ограничивать прыть премьер-министра в юбке, делая «политическую юбку» все более узкой и неудобной для размашистого и энергичного шага», - отметил Л.ГРАЧ.

По его мнению, об этом свидетельствует ситуация, сложившаяся вокруг намеченной поездки Ю.ТИМОШЕНКО в Москву и вокруг предприятий, подлежащих приватизации в 2008 году.

Главный коммунист Крыма считает, что прогнозируемость разворачивающегося конфликта между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО «изначально была так же естественна, как и неестественность их союза». «И чем быстрее и шире будет расти служебный фанатизм ТИМОШЕНКО, тем сильнее «страдалицу» будут душить в президентских объятиях. Своими действиями Президент, словно напоказ, демонстрирует страх политической конкуренции в преддверии не таких уже далеких президентских выборов», - убежден Л.ГРАЧ.

Кроме того, по его мнению, окружение Президента боится «окончательного передела сферы влияния в пользу ТИМОШЕНКО и ее немалочисленной команды».