Баррозу надеется на победу ”разума над силой” в конфликте России с Украиной

Об этом он заявил в субботу в Кракове, передает РАР. Баррозу напомнил лозунг ”пусть ум победит над силой”, который использует Ягеллонский университет в контексте Украины и отметил, что он не должен терять актуальность.

”Это должно быть актуальным также сейчас, когда видим не только угрозу для Украины, но и для Европейского союза и для ценностей, которые мы совместно признаем”, - сказал он.

”Должны совместно противостоять вызовам в Европе и в мире”, - добавил глава исполнительного органа Европейского союза.

Он заверил, что ЕС в дальнейшем планирует поддержать Украину в конфликте с Россией.

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”Сначала мы хотим показать нашу поддержку Украины, чтобы она могла стать независимой, суверенной, стабильной и, надеюсь, демократической и богатой страной. Одновременно хотим найти понимание, какие средства можем использовать по России, российским лидерам, которые бы показали недопустимость их действий”, - отметил он.

Президент Польши Бронислав Коморовский, который встречался с Баррозу в Кракове, выразил обеспокоенность сохранением Россией агрессивного поведения.

”Хотел бы выразить большую обеспокоенность очевидной демонстрацией силы или триумфа силы в российской политике, которым было присутствие президента Путина в, как понимаю, свежо полученном Крыму”, - сказал президент, слова которого приводит его официальный сайт.

Коморовский также повторил свое уже ранее неоднократно высказываемое мнение о том, что стабилизации ситуации в Украине должны способствовать запланированные в этом месяце президентские выборы. Кроме того, по его мнению, их необходимо использовать для того, чтобы объединить сейчас очень разделенное украинское государство.