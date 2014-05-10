Задержанные в Донецке волонтеры Красного креста отпущены - СМИ

Об этом заявили РИА Новости в субботу в представительстве Красного креста Украины.

"Они живы и здоровы, их отпустили", - сказал представитель организации.

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При этом собеседник агентства затруднился сообщить другие подробности произошедшего.

Ранее в субботу в пресс-службе самопровозглашенной «Донецкой народной республики» сообщили, что группа сотрудников Красного креста была задержана в пятницу в Донецке.