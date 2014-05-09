В одесском Доме профсоюзов выломали установленные милицией ограждения

Об этом сообщает одесское издание "Таймер".

9 мая, в Одессе, неизвестные выломали металлические заграждения, установленные правоохранителями внутри горевшего 2 мая Дома профсоюза на Куликовом поле.

По информации одесского издания ТАЙМЕР, люди аргументируют свои действия тем, что он них скрывают ход расследования трагических событий 2 мая, и одесситы намерены сами разбираться, как всё было на самом деле.