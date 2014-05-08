Российский эксперт: Заявление Путина о переносе референдума - тактическая уступка

Об этом сказал российский политический эксперт Станислав Белковский в комментарии "Радио Свобода".

Заявление о необходимости переноса на Донбассе «референдумов» - признание очевидной вещи: проводить такие мероприятия именно 11 мая рано, они пока не готовы. Так же и возможное признание выборов, назначенных новой властью в Киеве, есть лишь тактической уступкой. Стратегически Путин не изменил своих «украинских планов» ни на йоту, считает Станислав Белковский.

Будучи человеком очень упорным, последовательным, президент России не отказался от идеи уничтожить Украину как государство в нынешнем виде. Он до сих пор старается отсечь от Украины от шести до восьми русскоязычных регионов, утверждает Станислав Белковский. И самая удобная для Путина схема - так называемая глубокая федерализация с превращением Украины на фактически конфедерацию отдельных княжеств. И в этих княжествах Москва с помощью денег и политтехнологий будет расставлять своих людей в руководство.

При этом Станислав Белковский отмечает, что Путин вряд ли введет войска в Украину. Не потому, что боится сопротивления Вооруженных Сил Украины, а потому что хочет сохранить пространство для маневра. Потому что после оккупации части территории другого государства любые контакты с Западом прекратятся. А сейчас они продолжаются и Путин "играет в этих контактах белыми".

«Путин не хочет, чтобы ситуация была очень напряженной. Но, несмотря ни на что, Путин идет своим путем. Даже, если он позволит провести выборы 25 мая, это еще не означает, что Путин не продолжить свой путь силовых, военных провокаций для уничтожения Украины», - говорит эксперт.

В то же время, как утверждает Станислав Белковский, лично хозяин Кремля (в отличие от российских бизнес-элит) не боится санкции Запада. Так же, как 10 лет назад, когда он посадил за решетку самого состоятельного тогда человека в России - Михаила Ходорковского и ни одно противодействие Запада на Путина не повлияло, утверждает Белковский.