После Украины Путин займется Нагорным Карабахом - российский политолог

После распространения влияния на часть территории Украины президент России Владимир Путин, вероятно, займется Нагорным Карабахом и Латвией. Такую точку зрения в интервью Радио Свобода высказал российский политолог Станислав Белковский.

«Я считаю, что после Украины задача для него - это признание Нагорного Карабаха, благодаря чему он получит поддержку армянской диаспоры в США, Канаде и Франции, что с внешнеполитической точки зрения для него важно. И еще - приведение к власти пророссийских сил в Латвии, потому что ему надо поставить ногу на Балтию. В Эстонии и в Литве он этого сделать не может, но в Латвии может», - отметил Белковский.

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«Я считаю, что на территории стран НАТО, любых, Путин не будет действовать так, как он действует в Украине», - добавил российский политолог.

В начале 1990-х годов в результате войны, которую провели местные армяне при поддержке Армении, Азербайджан потерял контроль над большей частью Нагорного Карабаха.

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В Баку считают, что Армения оккупировала этот регион. Самопровозглашенной «независимости» Нагорного Карабаха формально не признает ни одно государство мира, в частности, и сама Армения, хотя фактически Ереван придает этому сепаратистскому региону Азербайджана всяческую поддержку.