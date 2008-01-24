Грищенко: США еше не определились, поддержать ли Украину в вопросе о НАТО

Правительство США на сегодняшний день не определилось относительно поддержки присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам министр иностранных дел оппозиционного правительства Константин ГРИЩЕНКО после встречи лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с заместителем госсекретаря США Дэниэлом ФРИДОМ. К.ГРИЩЕНКО отметил, что также принимал участие в этой встрече.

По его словам, «официальная позиция американской стороны – правительство США на сегодняшний день не определилось относительно поддержки или неподдержки Украины по присоединению как минимум на саммите, который состоится в Бухаресте». Он добавил, что «для этого им нужно самим понять, в какой мере другие союзники будут выступать за предоставление Украине статуса участника ПДЧ».

Комментируя встречу, К.ГРИЩЕНКО отметил, что американской стороне «по-видимому, также нужно понять, насколько такой подход поддерживается разными слоями украинского общества, насколько это отражает позицию не только власти, но и всего украинского народа».

Он также сообщил, что было еще одно важное заявление по поводу того, что «именно Украина должна определиться самостоятельно, насколько ей нужно или не нужно быть членом НАТО, и каким образом, если все с этим согласны, будет двигаться к этой цели». По словам К.ГРИЩЕНКО также на встрече речь шла о том, что никто извне, в том числе США, не могут навязывать свою волю Украине.

Как сообщил К.ГРИЩЕНКО, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ во время встречи заявил, что если мы живем в демократическом обществе, то «и процедуры демократического общества должны соблюдаться». По его словам, подписи под письмом премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА не были подкреплены решениями этих органов власти, и им никто не давал полномочий данное письмо подписывать.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул на встрече, что делались шаги «втайне от украинского народа».

По словам К.ГРИЩЕНКО, «лидер оппозиции» В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в демократическом обществе необходимо вести постоянный диалог с общественными организациями, с собственным народом, а не принимать решения кулуарно, да еще и с нарушением существующих демократических норм. Он отметил, что на сегодняшний день не более 25% населения Украины поддерживает ту позицию, которая была выражена в письме трех.