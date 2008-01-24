Будет ли визовый режим с Россией после вступления Украины в НАТО?

Советник Президента Украины Олег РЫБАЧУК опровергает предположение Постоянного представителя Российской Федерации при НАТО Дмитрия РОГОЗИНА о возможности введения визового режима с Россией, если Украина вступит в НАТО.

Об этом О.РЫБАЧУК заявил УНИАН, комментируя соответствующее высказывание Д.РОГОЗИНА.

«Я хотел бы опровергнуть это заявление”, - отметил О.РЫБАЧУК.

По его словам, после подписания украинской стороной письма-заявления к руководству НАТО о возможности присоединения к Плану действий относительно членства в НАТО “развязалась мощная дезинформационная кампания, в том числе и особенно с российской стороны”.

В этом контексте О.РЫБАЧУК подчеркнул, что присоединение Украины к ПДЧ в НАТО никоим образом не предусматривает введения визового режима для граждан Российской Федерации. Он также обратил внимание на то, что российская сторона в действительности имеет прекрасные отношения со странами-членами НАТО и странами-кандидатами на членство в Альянсе.

“И, понимая настоящие причины этой реакции, Украина серьезно и ответственно воспринимает убеждение России в том, что европейский выбор украинского народа с уважением воспринимается в Москве”, - отметил О.РЫБАЧУК.

На уточняющий вопрос о “настоящих причинах”, он заметил, что речь идет вовсе не о беспокойстве о простых гражданах, или визовом режиме, или возникновении угрозы военного характера. По убеждению О.РЫБАЧУКА, причиной является “нежелание видеть Украину в Европейском Союзе”, так сказать – в другой системе координат, а также попытки борьбы за сферы влияния: как экономическую, так и политическую.

Как сообщал УНИАН, Постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН сегодня, 24 января, заявил: "Как только Украина ступит на порог НАТО, станет реальным кандидатом на вступление в эту организацию или вступит в Альянс, она будет обязана ввести визы для граждан Российской Федерации". Подобный шаг повлечет адекватный ответ со стороны России.