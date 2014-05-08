"Референдум" в Донецке состоится 11 мая - видео заседания штаба сепаратистов
16:25, 08 мая 2014Политика
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Незарегистрированная общественная организация "Донецкая республика" решила провести свой "референдум" вопреки пожеланиям Путина.
Сепаратисты собираются провести референдум 11 мая / Видео Сергея Ваганова
Об этом пишут "Новости Донбасса".
Представители незарегистрированной общественной организации "Донецкая республика" решили провести референдум 11 мая о будущем региона - в составе Украины или получить независимость. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал сепаратистов отложить дату проведения "референдума".
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