"Референдум" в Донецке состоится 11 мая - видео заседания штаба сепаратистов

Незарегистрированная общественная организация "Донецкая республика" решила провести свой "референдум" вопреки пожеланиям Путина.

Об этом пишут "Новости Донбасса". Представители незарегистрированной общественной организации "Донецкая республика" решили провести референдум 11 мая о будущем региона - в составе Украины или получить независимость. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал сепаратистов отложить дату проведения "референдума".

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