Ющенко критикует госбюджет
21:18, 24 января 2008Политика
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За отсутствие программ энергосбережения
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует государственный бюджет на 2008 года за отсутствие в нем программ энергосбережения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Давосе (Швейцария).
"К сожалению, в бюджете 2008 года, который принят, были выброшены все программы энергосбережения", - сказал Президент.
По мнению В.ЮЩЕНКО, такой подход "не является европейским и не является современным с точки зрения вопросов, которые стоят перед Украиной в энергетической сфере".
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