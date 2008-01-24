Ющенко критикует госбюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует государственный бюджет на 2008 года за отсутствие в нем программ энергосбережения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Давосе (Швейцария).

"К сожалению, в бюджете 2008 года, который принят, были выброшены все программы энергосбережения", - сказал Президент.

По мнению В.ЮЩЕНКО, такой подход "не является европейским и не является современным с точки зрения вопросов, которые стоят перед Украиной в энергетической сфере".