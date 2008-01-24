Ющенко: Россия все еще не ратифицировала договор о зоне свободной торговли

Украинский президент Виктор ЮЩЕНКО сожалеет, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Россией до сих пор не ратифицировано Госдумой Российской Федерации.

"Я сожалею о том, что в контексте украинско-российских отношений Договор о зоне свободной торговле, которой был подписан и Россией и Украиной в 1993 году до сегодняшнего дня не ратифицирован Госдумой", - сказал В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции в четверг в Давосе (Швейцария).

По его мнению, ратификация этого договора была бы "лучшим ответом по оптимизации двусторонних торгово-экономических отношений".

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что в ближайшее время Украина и Россия пересмотрят график решения вопроса по изъятию отдельных групп товаров.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что существует на сегодняшний день график разрешения проблемных вопросов, касающихся ограничений и изъятий отдельных групп товаров. В частности, он напомнил, что планировалось, что вопрос, касающийся сахара, будет решен в 2011 году, табака и спирта – 2009-2010 годах. "Я думаю, что мы вместе с Российской Федерацией сядем за этим переговоры, пересмотрим этот график, оптимизируем его", - сказал президент.