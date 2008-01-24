Яценюк не выполнит требование Ющенко

Вопрос отмены депутатской неприкосновенности может быть рассмотрен не ранее, чем на следующей сессии.

Об этом заявил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР подчеркнул, что отмена депутатской неприкосновенности «чрезвычайно важный элемент, но к большому сожалению пока еще комитет ВР не рассмотрел этот вопрос».

Он напомнил, что для решения данного вопроса необходимо внести изменения не только в законодательство, но и в Конституцию Украины.

«И хаотично вносить изменения в Конституцию Украины вряд ли представляется возможным», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

На вопрос журналистов, не пойдет ли он путем, о котором сказал народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ относительно возможности без рассмотрения комитета внести законопроект на рассмотрение парламента председателем ВР, А.ЯЦЕНЮК сказал, что нецелесообразно «вносить изменения в Конституцию с горячей сковородки».

По его словам, при таком подходе «мы же дойдем до правового нигилизма». Председатель ВР отметил, что профильный комитет принял решение, что все изменения к Конституции должны пройти соответствующую процедуру. Он отметил, что это правильный подход, поскольку нужно сделать все для того, чтобы Конституция Украины не изменялась чаще, чем какая-нибудь инструкция. Он отметил, что вопрос об отмене депутатской неприкосновенности может быть решен на второй сессии парламента.

22 января Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. «Настаиваю, чтобы он был одобрен еще на этой сессии» (последний пленарный день - пятница, 25 января - ред.), – сказал Глава государства.